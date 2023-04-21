В начале апреля у наставника столичного клуба спросили о его мнении относительно положения Ювентуса в турнирной таблице. Тогда Моуринью саркастически ответил: "Вы уверены, что у них нет 59 очков?" После квалификации Ромы в полуфинал Лиги Европы он снова вернулся к этой теме.

Ювентусу вернули 15 очков – "Старая Синьора" поднялась в топ-3, но до сих пор ожидает окончательного вердикта

"Ювентусу вернули очки три месяца назад. Я провел в Италии четыре года, а не четыре дня", – цитирует главного тренера римской команды. Football Italia.

Напомним, что CONI удовлетворила апелляцию туринского клуба и вернула им 15 очков, которые сняли в результате скандала, связанного с фиктивным приростом капитала. После возвращения балов Ювентус поднялся на третье место, опередив Рому, находящуюся теперь на четвертой строчке в Серии А.

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