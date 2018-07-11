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"Им снова нужна икона, герой" – как Вест Хэм запутал своих фанатов с Ярмоленко

12:53 503 Читати українською
"Им снова нужна икона, герой" – как Вест Хэм запутал своих фанатов с Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в Вест Хэм – пока только фотомонтаж

Болельщики Вест Хэма не могут дождаться трансфера Андрея Ярмоленко в свой клуб.

Несколько минут назад на своем официальном твиттере "молоты" запостил публикацию с аннотацией: "Им нужна икона, им снова нужен герой. Я уверен, что он сможет ответить требованиям". Так Вест Хэм описал трансфер Джека Уилшера. Болельщики лондонского клуба настолько не могут дождаться объявления трансфера Ярмоленко, что чуть ли не в каждой публикации на официальном твиттере видят именно украинца.

Ярмоленко прибыл в тренировочный лагерь Вест Хэма - переход максимально близок

"Это не Ярмоленко. Неужели вы пытаетесь довести меня до инфаркта"

"Это не тот твит, которого я хотел в это время"

"Я думал, это был Ярмоленко"

"Объявите Ярмоленко"

"Прекратите это делать. Мы хотим Ярмоленко!"

Что ж, по крайней мере они готовы видеть в Ярмоленко своего нового героя. Ожидается, что трансфер Андрея официально подтвердят сегодня, 11 июля. Украинский полузащитник должен подписать 4-летний контракт, а стоимость трансфера оценивается в сумму от 20 до 30 млн евро.

А тем временем в сети появились сообщения с фейкового твиттера Ярмоленко (сам игрок заявлял, что у него есть страница только в Инстаграме), где он намекает на переход в Вест Хэм эмоджи "молотов". А еще вот такой интересный твит без подтверждения, будто Вест Хэм анонсировал трансфер вингера Боруссии Д, но удалил публикацию.

Фанаты же "молотов" уже видят Ярмоленко безапелляционным игроком основы в команде Пеллегрини на сезон 2018/19.

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