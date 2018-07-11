"Им снова нужна икона, герой" – как Вест Хэм запутал своих фанатов с Ярмоленко

Андрей Ярмоленко в Вест Хэм – пока только фотомонтаж

Болельщики Вест Хэма не могут дождаться трансфера Андрея Ярмоленко в свой клуб.

Несколько минут назад на своем официальном твиттере "молоты" запостил публикацию с аннотацией: "Им нужна икона, им снова нужен герой. Я уверен, что он сможет ответить требованиям". Так Вест Хэм описал трансфер Джека Уилшера. Болельщики лондонского клуба настолько не могут дождаться объявления трансфера Ярмоленко, что чуть ли не в каждой публикации на официальном твиттере видят именно украинца.

Ярмоленко прибыл в тренировочный лагерь Вест Хэма - переход максимально близок

"Это не Ярмоленко. Неужели вы пытаетесь довести меня до инфаркта"

THIS ISNT YARMOLENKO, ARE YOU TRYING TO GIVE ME A HEART ATTACK — Preson (@JACKYQUACKIE) 11 липня 2018 р.

"Это не тот твит, которого я хотел в это время"

This is not the 9:49am tweet I wanted. — Mark Harrison (@MarkHarrison23) 11 липня 2018 р.

"Я думал, это был Ярмоленко"

I THOUGHT THIS WAS YARMOLENKO — ΔИDY (@lilNeppo) 11 липня 2018 р.

"Объявите Ярмоленко"

Announce Yarmolenko — HagDaddy (@BoringHaddin) 11 липня 2018 р.

"Прекратите это делать. Мы хотим Ярмоленко!"

Stop doing this!!! We want Yarmolenko! — West Ham News/Views (@WHUFC_News_6) 11 липня 2018 р.

Что ж, по крайней мере они готовы видеть в Ярмоленко своего нового героя. Ожидается, что трансфер Андрея официально подтвердят сегодня, 11 июля. Украинский полузащитник должен подписать 4-летний контракт, а стоимость трансфера оценивается в сумму от 20 до 30 млн евро.

А тем временем в сети появились сообщения с фейкового твиттера Ярмоленко (сам игрок заявлял, что у него есть страница только в Инстаграме), где он намекает на переход в Вест Хэм эмоджи "молотов". А еще вот такой интересный твит без подтверждения, будто Вест Хэм анонсировал трансфер вингера Боруссии Д, но удалил публикацию.

Фанаты же "молотов" уже видят Ярмоленко безапелляционным игроком основы в команде Пеллегрини на сезон 2018/19.