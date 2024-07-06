"Я думаю, что Роналду нужно завершить выступления за сборную. Играй себе в Саудовской Аравии на клубном уровне – и все. В национальной команде нужно найти ему замену. Ведь, на мой взгляд, он несколько подавляет партнеров по сборной – всегда идет бить штрафные. Нет, ему точно нужно заканчивать. В Португалии есть много молодых футболистов, которых пора подпускать к составу главной команды. Для таких звезд, как Криштиану Роналду, важно вовремя уйти.

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Пепе? Ему нужно завершать карьеру в сборной. Не думаю, что ему, как и Роналду, стоит надолго оставаться в национальной команде. Хотя для игрока обороны играть в таком почтенном возрасте еще приемлемо. Им не нужно столько бегать и выкладываться, как футболистам других амплуа. А вот игрокам атаки – совсем другое дело. Им нужно много бегать, работать, создавать. Поэтому не знаю, правильно ли продолжать играть в таком почтенном по футбольным меркам возрасте", – цитирует Маркевича UA-Футбол.

Напомним, в матче 1/4 финала Евро-2024 Португалия проиграла Франции и вылетела из турнира.

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