– Насколько сложно далась победа Динамо?

– Могу сказать, что было тяжело до первого гола, потому что Ингулец хорошо защищается, и нам было тяжело вскрывать оборону. Хорошо, что забили, Ингулец где-то раскрылся – и у нас уже были моменты, мы могли еще и еще забивать.

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– Относительно вашего ассиста. Классно вы остановили мяч, отдали на Шапаренко.

– Коля был в лучшей ситуации, чем у меня. У меня принцип: если футболист в лучшей ситуации, чем я – нужно отдавать. Я наступил на мяч, он забил – молодец.

– Но хотелось и гол плюс пас? В конце матча уже в падении через себя хотели отличиться.

– Ну, конечно, хотел, но главное – что команда выиграла, и сыграли на ноль. Поэтому я больше доволен, чем если бы я забил гол.

– Очень интересный момент: когда вы покидали поле, вся скамейка запасных вам аплодировала.

– Да это им, не знаю, не было чем заняться – и они решили так подшутить надо мной. В принципе, я им спасибо, что поддержали, – сказал Буяльский в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, Динамо разгромило Ингулец со счетом 4:0, а Виталий записал в свой актив результативную передачу.

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