"Игра покажет в каком мы состоянии. Все прошло хорошо. Доехали мы... Уже главный тренер сказал, что мы не жалуемся и не будем жаловаться, потому что все футболисты, все тренеры стараются попасть в Европу. Мы в чемпионате Украины для чего играем? Чтобы попасть в европейские соревнования. Поэтому мы здесь, мы наслаждаемся каждой игрой, каждым моментом, поэтому мы рады, что мы здесь, и надеемся на завтра, на хороший результат.

Ответный матч будет сложнее первого? Сто процентов сложнее, потому что первую игру мы выиграли 3:0. По результату – достаточно была хорошая игра. Завтра родной стадион, они проигрывают, отступать некуда, поэтому ожидаем очень агрессивную, очень вертикальную игру. В принципе, как и в первой игре, но им нечего терять, поэтому ожидаем очень сложную игру. Нам надо играть в свою игру и ни в коем случае не защищать счет 3:0. Выбросить из головы, что мы 3:0 первый матч выиграли. Надо выходить, матч на ноль, и играть с первых минут.

Баланс между выступлениями в еврокубках и в УПЛ? Время покажет, потому что не так много сыграли: только с Карпатами и с Колосом. Если обыграли Карпаты, то можно сказать, что все хорошо. Проиграли Колосу – я не буду так говорить. Мы, в принципе, проанализировали игру с Колосом, достаточно неплохая игра. Не заслуживали поражения. Немножко там где-то что-то не получилось, не забили, пропустили такой гол, можно сказать, курьезный. Но, в принципе, ребята выдержали.

И ребята новые, которые там ротацию сделали – неплохо. Не все, но почти все неплохо себя проявили. Опять же, в футболе все по результату. Проиграли – и можно сказать, что мы там что-то не так сделали. Но нам надо делать ротацию, потому что это невозможно: два на третий играть шесть игр подряд, или пять, или восемь. Поэтому мы делаем ротацию, и все игроки для нас важны, поэтому все играют. Все должны это понимать, ответственность на себя брать и проявлять себя – это конкуренция.

Сделали ставку на еврокубки? Мы ни в коем случае не делаем ставку. Мы делаем ставку и на еврокубки, и на чемпионат. Чемпионат – это тоже очень важно для Полесья. Мы хотим быть как можно выше, поэтому ни в коем случае. Но нас заставляет ситуация, мы должны это делать. Мы сыграли в четверг игру с Пакшем, в субботу утром только добрались до Житомира. Ребята, которые играли с Пакшем, были там – четыре-пять футболистов, которые играли еще и с Карпатами. Это очень тяжело, и дорога есть. Поэтому мы должны это делать", – цитирует Кравченко официальный сайт Полесья.

