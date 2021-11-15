"Поздравляю Андрея Николаевича. Мы (Аталанта – прим.) будем с ними играть 21 или 22 декабря. Я считаю, что им будет очень тяжело... Если бы Миколенко перешел в Дженоа, то они играли бы гораздо быстрее. В Серии А все команды очень высокого уровня. Поэтому говорить, что кто-то – уровень, а кто – не уровень, это не правильно.

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Да, я не играл против сборной Боснии, но против футболистов некоторых играл. Против Джеко и Гойко Цимирота, когда тот за Стандард выступал. Эдин очень много сделал для чемпионата Италии, для Ромы, для Интера... Это футболист высокого уровня, который может сам придержать мяч, техника отличная, хорошо играет в штрафной.

Я разговаривал с Джеко после матча с Интером. Так, немножко... Пожелали удачи друг другу в следующих матчах и все", – сказал Малиновский в эфире YouTube-канала vZbirna.

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