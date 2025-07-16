В четверг, 17 июля, Шахтер сыграет второй матч против финского Ильвеса. Где смотреть поединок – читайте в этой новости на "Футбол 24".

В первом раунде квалификации Лиги Европы соперником донецкого Шахтера стал финский Ильвес. Ответный матч команда Арды Турана проведет в городе Тампере на стадионе Таммела. Первая встреча, состоявшаяся неделю назад, завершилась убедительной победой Шахтера со счетом 6:0.

Соперник Шахтера прервал серию без побед, забив решающий мяч на последних минутах

Где смотреть Ильвес – Шахтер? В прямом эфире матч в Украине будет транслировать Киевстар ТВ. Начало встречи – в 19:00.

Победитель этой дуэли выйдет во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с турецким Бешикташем. Зато команда, которая потерпит поражение по сумме двух матчей, получит еще один шанс в еврокубках – во втором раунде квалификации Лиги конференций ее ждет поединок против нидерландского АЗ из Алкмара.

"Туран имеет максимальный авторитет в раздевалке": Алиссон о разгромном старте Шахтера и критике от Сикана – ЭКСКЛЮЗИВ