Упущенные моменты Невертона и Траоре в видеообзоре матча Ильвес - Шахтер - 0:0
17 июля 22:16 - Читати українською
Шахтер сыграл в нулевую ничью с Ильвесом во втором поединке квалификации Лиги Европы. Обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
Донецкий Шахтер не сумел повторить разгромный счет во втором матче против Ильвеса.
Шахтер прошел Ильвес в отборе ЛЕ, но не смог победить в ответном матче - расточительство резервистов принесло ничью
Команда из Финляндии в домашнем матче избежала поражения против «горняков», удержав нулевую ничью. Невертон, Лассина Траоре и другие резервисты дончан не смогли наказать Ильвес, оставив общий счет двухматчевого противостояния неизменным - 6:0 в пользу Шахтера.
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