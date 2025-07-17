Шахтер сыграл в нулевую ничью с Ильвесом во втором поединке квалификации Лиги Европы. Обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Донецкий Шахтер не сумел повторить разгромный счет во втором матче против Ильвеса.

Шахтер прошел Ильвес в отборе ЛЕ, но не смог победить в ответном матче - расточительство резервистов принесло ничью

Команда из Финляндии в домашнем матче избежала поражения против «горняков», удержав нулевую ничью. Невертон, Лассина Траоре и другие резервисты дончан не смогли наказать Ильвес, оставив общий счет двухматчевого противостояния неизменным - 6:0 в пользу Шахтера.