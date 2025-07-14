УЕФА определил бригаду арбитров, которая будет работать на второй игре первого квалификационного раунда Лиги Европы между донецким Шахтером и финским Ильвесом.

Поединок будет обслуживать бригада арбитров из Норвегии, сообщает официальный сайт УЕФА. Главным судьей назначен Мохаммад Аслам. Ему будут ассистировать Йорген Вальстадстве и Альф Олав Россланн. Четвертый судья – Мариус Хансен-Гретта.

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За систему VAR будут отвечать Кристоффер Хагенес и его помощник Эмили Доксет, которые также являются представителями Норвегии.

Напомним, ответный матч между Шахтером и Ильвесом состоится в четверг, 17 июля в финском Тампере. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени. В первом поединке "горняки" разгромили соперника со счетом 6:0.

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