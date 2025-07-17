Туран прибегнул к экспериментам

Перед поединком в Тампере все гадали, какой состав выставит тренер "горняков". С одной стороны, счет 6:0 создавал огромный соблазн выставить резерв. С другой, лидерам надо как можно быстрее интегрироваться в систему игры Турана – тем более, что впереди встреча с Бешикташем.

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Турецкий наставник выбрал первый вариант, сделав восемь замен по сравнению с основной на "домашку". Из основы недельной давности остались только Бондарь, Бондаренко и Ризнык. Интересно, что Эгиналду появился на фланге атаки, тогда как Траоре вышел в качестве ЦЗ – на сборах бразилец был основным нападающим, однако сказался последний спарринг. Там Адама оформил хет-трик.

Формальную роль опорника доверили Бондаренко. Именно Артем чаще всего оказывался над тройкой защитников в стартовых розыгрышах, выполняя традиционные функции Марлона Гомеса. Впрочем, украинец мог подниматься выше, а его позицию прикрывал Очеретько.

Резервисты Шахтера проявили безумное расточительство

Такой же эйфории, как в первом матче, донетчане не выдали. Тем не менее, обвинить подопечных Арда Турана в отсутствии жажды победы нельзя. Шахтер активно лез вперед и создал ряд острых моментов.

Особенно выделялись Педринью и Эгиналду. Именно эта парочка организовала дебютный момент уже на 6-й минуте. Педринью забросил мяч на левый край штрафной, Эгиналду прострелил под удар Бондаренко, однако Артем пробил выше ворот. Еще через три минуты Эгиналду прорвался по левому флангу и покатил на 11 метров, а Педринью замкнул – мимо дальней штанги!

На 31-й минуте все тот же Педринью выводил Эгиналду под выстрел с левого края. Бразилец пробивал в правый угол, но Виртанен парировал. Еще через две минуты проснулись Траоре и Невертон: вингер открылся под пас Адама и с правого края вколотил в ближнюю девять – финнов спасла штанга!

Во втором тайме парад расточительства продолжился. Так, уже на 48-й минуте Траоре открылся на дальней штанге под классную передачу Эгиналду, оказавшись прямо перед голкипером. К сожалению, форвард Шахтера пробил мимо ближней стойки. На 50-й же Бондаренко получил пас от Педриньо и нанес удар с линии штрафной площади. Немного неточно!

На 53-й Эгиналду замыкал навес Винисиуса (высоковато). Невертон, в свою очередь, запорол топ-момент на 64-й минуте, когда получил пас почти на пустые ворота – бразилец затормозил с ударом, а затем его заблокировали защитники.

Постепенно Арда Туран стал проводить замены. На 55-й минуте вместо Винисиуса и Эгиналду вышли Гочолейшвили и Швед. На 67-й Элиас и Судаков заместили Траоре и Бондаренко, а на 81-й Педринью уступил место Назарине. К сожалению, особой выгоды эти ходы не принесли. До 90-й минуты вспоминается только удар Педринью с линии штрафной (Виртанен парировал) и неудачная попытка Судакова перебросить голкипера с 25 метров.

Лучший шанс открыть счет упустил Невертон, который открылся на левом углу штрафной и закрутил мяч в дальнюю девятку. Ильвес спасла перекладина! В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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Общий счет противостояния – 0:6.



Видео предоставлено "Киевстар ТВ".#Shakhtar #UEL #ИльвесШахтер pic.twitter.com/q6dnaAqveJ - ФК ШАХТАР ДОНЕЦК (@FCShakhtar) 17 июля, 2025

Арда Туран предстоит еще много работы

Очевидно, что донетчанам следует серьезно поработать над реализацией моментов. Во всем остальном атака Шахтера отработала мощно, хотя следует не забывать о низком уровне сопротивления Ильвеса. Тем не менее, стоит отметить невысокий КПД от Траоре – он имел всего несколько неплохих обыгрышей, пас под удар и неудачное завершение голевого эпизода.

Конечно, Адама еще и много боролся и пытался вытаскивать защитников с позиций. В эпизоде с выходом один на один Траоре доказал, что остается хорошим нападающим для штрафной, однако общий объем работы на фоне активности конкурентов не впечатлил. И это при том, что нападающий довольно уверенно переносит изнурительные тренировки Турана.

К тому же, крепкий Адама остается слабым вариантом для высокого прессинга "горняков". За динамику и ориентацию давления отвечал Эгиналду. Нельзя сказать, что Траоре ленился, однако в данном аспекте он напоминает Довбика – стараться может, но слишком эффективным не будет.

Прессинг страдает не только из-за африканца. Система хрупкая в целом. Неделю назад Ильвес часто выходил из-под давления на фланге, пользуясь огромными дырами Шахтера в центре. В Финляндии эта ситуация несколько раз повторилась. Даже в фазе развития атаки соперник провел пару разрезных передач через опорную зону дончан – Ильвесу не хватило мастерства, чтобы развить успех, однако Бешикташ проблем с классом не будет иметь.

Впрочем, на данном этапе эти недостатки являются логичными. Более важно, что у Шахтера появилось агрессивное давление после потери мяча, а в позиционном наступлении зоны заполняются относительно правильно. За неделю этот футбол не станет уж слишком лучшим, но "горняки" способны прибавлять – хотя без настоящего опорника система все равно останется неполноценной.

Фото: ФК Шахтер

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