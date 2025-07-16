"Конечно, у нас есть игровая идея, и мы хотим действовать в атаке и защите как единое целое. Это важно, но в футболе самое главное – правильно выполнять игровые перемещения. Иногда нам придется защищаться всем составом в течение 20 минут, хотя мы к этому не стремимся.

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Мы хотим играть слаженно как в атаке, так и в обороне. Во время атаки должны быть готовыми к качественному переходу в защиту, а в защите – быстро и грамотно переходить в атаку. Также мы уделяем большое внимание стандартам, ведь сейчас 4 из 10 голов в футболе забиваются именно после стандартных положений. Поэтому и на это нужно учитывать.

Конечно, мы все это обсуждаем, но, как я уже говорил, самое главное – это правильное выполнение игровых действий. Мы хотим быть готовыми к любому развитию событий. Именно поэтому наша задача – иметь полноценную, сбалансированную команду.

А насчет присутствия Манджукича на тренировке Шахтера... Он для меня как сумасшедший брат, потому что мы провели замечательные дни в Испании. К тому же он был товарищем Дарио Срны в сборной Хорватии – они вместе творили историю.

Мы ужинали вместе, и я считаю очень важным, чтобы мои игроки видели таких легенд на тренировках. Они стремятся достичь определенного уровня, и Манджукич – именно тот, кто уже там побывал. Поэтому важно, чтобы они могли увидеть его, пообщаться, поделиться опытом.

Я надеюсь, что он еще наведается к нам. Наши двери всегда открыты для всех наших бывших партнеров по команде, ведь мы хотим работать в атмосфере, приближенной к семейной", – сказал Туран на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в первой игре Шахтер разгромил Ильвес со счетом 6:0. Ответный матч состоится в четверг, 17 июля, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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