Шахтер и Ильвес сыграют ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Поединок Ильвес – Шахтер состоится сегодня, 17 июля. Стартовый свисток на стадионе Таммела в финском городе Тампере должен прозвучать в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине матч будет транслировать Киевстар ТВ. За главными событиями также можно следить в текстовом онлайне "Футбол 24".

Ильвес – Шахтер: анонс ответного матча квалификации Лиги Европы

Первый матч фактически снял вопрос о победителе дуэли. Шахтер разбил соперника 6:0 и сегодня должен вытворить что-то невероятное, чтобы потерять преимущество.

Стартовый состав Ильвеса: Виртанен (к) – Мяенпяя, Миеттунен, Кумпу – Валлиус, Асперген, Попович, Улунду – Канга, Хютонен, Степин.

Шахтера: Ризнык – Винисиус, Грам, Бондарь (к), Азаров – Очеретько – Эгиналдо, Бондаренко, Педринью, Невертон – Траоре.