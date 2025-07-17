Вопрос о проходе в следующий раунд квалификации ЛЕ дончане закрыли еще в "домашке", забив Ильвесу 6 голов. Дальше настолько просто не будет. Впереди – противостояние с Бешикташем, поэтому поединок Тампере следует рассматривать в контексте подготовки к туркам.

Интересно взглянуть, насколько основным будет состав Шахтера. Арда Туран должен найти баланс между сохранением физических кондиций и интеграцией футболистов в новую систему. От "горняков" теперь требуется высоко прессинговать и быстро работать в переходных фазах – то есть после потери мяча и при его возвращении. Первый матч с Ильвесом показал, что здесь еще много работы.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч-відповідь 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи між Ільвесом і Шахтарем. Коефіцієнт на перемогу фінів – 6,70. На тріумф донеччан фахівці дають 1,46.

"Оранжево-черные" за время первого сбора приучились прессинговать соперника в статических ситуациях вроде розыгрыша от ворот. Оппонента стараются загнать во фланг, спровоцировав на вынос – такой футбол принес Шахтеру важный первый гол в ворота Ильвеса. Впрочем, при высоком прессинге команда систематически открывала безумное пространство в опорной зоне, а финны не менее систематически ломали давление через эту дыру.

Также в глаза бросались обрезки Бондара, Ризныка и даже Матвиенко. Они возникали при редких попытках давления от Ильвеса. К счастью сопернику не хватало класса и исполнительского мастерства, чтобы полностью воспользоваться вышеупомянутыми недостатками – однако у Бешикташа проблем с этим нет.

Позитива тоже хватает. Центрхавы Шахтера перестали падать к защитникам, чтобы отдать мяч – теперь над ними располагается Марлон, а Бондаренко с Судаковым должны создавать варианты передач между линиями и открываться в глубину (за спины обороне соперника). Причем оба стараются работать на разных "высотах". Для Судакова такой стиль игры непривычен, поэтому ему особенно важно играть побольше.

Также с Ильвесом понравились смещения вингеров и общая гармония бразильцев, на которых снова делают основную ставку. Все эти положительные моменты необходимо оттачивать, чтобы с Бешикташем и на старте УПЛ не было больно. Именно поэтому ответный матч с Ильвесом не менее важен, чем первая игра. Результат тоже имеет значение, ведь Украине нужны очки в рейтинг.

Вряд ли Арда Туран станет косплеить Марино Пушича, полностью повторяя состав недельной давности. Замены точно будут – вопрос только в масштабах. Наиболее ожидаемым является появление Винисиуса в старте, ведь в первом поединке начинал Конопля – хотя на сборах в роли основного наигрывали именно Тобиаса.

Аналогичная история случилась на позиции форварда, где наигрывался Эгиналду. В "домашке" он неожиданно просидел в запасе, уступив место Элиасу. Сегодня их роли должны измениться, хотя нельзя забывать о Траоре – Адама хорошо переносит изнурительные тренировки Турана, а в последнем спарринге против Бринье форвард оформил хет-трик.

Также наметилась конкуренция между Бондаренко и Педринью в центре, а также между Кевином и Невертоном на фланге. Возможно, Арда Туран проведет сразу четыре перестановки. Более вероятно, что ограничится тремя. Точно не сыграет травмированный центрбек Арройо, а участие Дмитрия Крыськива остается под большим сомнением. Марлон-центрбек тоже вряд ли сыграет.

Ориентировочные составы на матч Ильвес – Шахтер

Ильвес: Виртанен – Мяенпяя, Миеттунен, Рале – Валлиус, Ветели, Попович, Юккола – Седербек, Акиньеми, Ала-Мююлюмяки

Шахтер: Резник – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон Гомес – Алиссон, Педриньо, Судаков, Кевин – Эгиналду

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера

Ильвес имел 20-минутный отрезок в первом матче, когда удавалось создавать моменты. Реализовать их не удалось, да и этот отрезок стал возможным только после третьего гола Шахтера. После этого донеччане забили еще три.

Честно говоря, финны оказались никудышными спарринг-партнерами. Смоделировать игру против "автобусов" УПЛ не удалось, потому что украинские низовики так слабо не защищаются. У Ильвеса проседает и тактическая подготовка, и исполнительское мастерство, поэтому Шахтер должен победить во второй раз.