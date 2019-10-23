Иличич: Серию А невозможно сравнить с Лигой чемпионов

Полузащитник Аталанты Йосип Иличич прокомментировал разгромное поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов от Манчестер Сити (1:5).

"Мы хорошо играли в первом тайме, но соперник очень мощный. Манчестер Сити воспользовался каждой возможностью наказать нас. Но надо не оглядываться в прошлое, а думать о будущем.

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Не стоит расстраиваться. Выступление в Лиге чемпионов – уже достижение для нас. Лига чемпионов не идет ни в какое сравнение с внутренним чемпионатом", – цитирует Иличича Mediaset.

Напомним, Манчестер Сити разгромил Аталанту (5:1) несмотря на гол Малиновского с пенальти. Бергамаски расположились на дне квартета C, до сих пор не имея очков в активе.

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