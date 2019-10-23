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Иличич: Серию А невозможно сравнить с Лигой чемпионов

08:51 102 Читати українською
Иличич: Серию А невозможно сравнить с Лигой чемпионов
Отчаяние игроков Аталанты / News1.news

Полузащитник Аталанты Йосип Иличич прокомментировал разгромное поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов от Манчестер Сити (1:5).

34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден
 
Руслан Малиновский 28’
28’ Руслан Малиновский
34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден

"Мы хорошо играли в первом тайме, но соперник очень мощный. Манчестер Сити воспользовался каждой возможностью наказать нас. Но надо не оглядываться в прошлое, а думать о будущем.

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Не стоит расстраиваться. Выступление в Лиге чемпионов – уже достижение для нас. Лига чемпионов не идет ни в какое сравнение с внутренним чемпионатом", – цитирует Иличича Mediaset.

Напомним, Манчестер Сити разгромил Аталанту (5:1) несмотря на гол Малиновского с пенальти. Бергамаски расположились на дне квартета C, до сих пор не имея очков в активе.

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Лига чемпионов Аталанта Аталанта Манчестер Сити - Аталанта Йосип Иличич Йосип Иличич
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