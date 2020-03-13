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Иличич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

14:52 13 Читати українською
Иличич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Йосип Иличич / Сайт Аталанты

Хавбек Аталанты Йосип Иличич показал себя лучше всех в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоялись на этой неделе.

21’ Кевин Гамейро
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
 
Йосип Иличич 3’
Йосип Иличич 43’
Йосип Иличич 71’
Йосип Иличич 82’
3’ Йосип Иличич
21’ Кевин Гамейро
43’ Йосип Иличич
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
71’ Йосип Иличич
82’ Йосип Иличич

УЕФА на своем официальном сайте объявил о победе словенца в голосовании за лучшего игрока.

УЕФА определился с судьбой матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы – среди них игра Шахтера

Иличич стал главным героем матча против Валенсии (4:3), оформив покер и обеспечив своей команде победу. В голосовании одноклубник Руслана Малиновского опередил Марселя Забитцера (РБ Лейпциг), Яна Облака (Атлетико) и Хуана Берната (ПСЖ).

К слову, именно Йосип Иличич является лучшим бомбардиром Аталанты в Лиге чемпионов с 5 голами.

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Йосип Иличич Йосип Иличич Аталанта Аталанта Лига чемпионов Валенсия - Аталанта
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