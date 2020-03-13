Иличич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Хавбек Аталанты Йосип Иличич показал себя лучше всех в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоялись на этой неделе.

УЕФА на своем официальном сайте объявил о победе словенца в голосовании за лучшего игрока.

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Иличич стал главным героем матча против Валенсии (4:3), оформив покер и обеспечив своей команде победу. В голосовании одноклубник Руслана Малиновского опередил Марселя Забитцера (РБ Лейпциг), Яна Облака (Атлетико) и Хуана Берната (ПСЖ).

К слову, именно Йосип Иличич является лучшим бомбардиром Аталанты в Лиге чемпионов с 5 голами.

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