Состоялись очередные товарищеские матчи перед стартом Евро-2024. Результаты и обзор игр – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Словения – Армения – 2:1

Голы: Млакар, 11, Иличич, 63 – Ароян, 56

Швейцария – Эстония – 4:0

Голы: Цубер, 20, Амдуни, 47, Эльведи, 63, Шакири, 70 (пен)

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Словения провела встречу против команды Александра Петракова. Армения не готовится к Евро-2024, поскольку не прошла в финальную часть турнира. Игра была довольно равной, хоть подопечные украинского тренера били чаще по воротам соперника, но реальной угрозы создать не удавалось. Словения использовала свои немногочисленные моменты и забила два гола. В итоге хозяева праздновали победу.

Швейцария поиздевалась над Эстонией, выиграв с разгромным счетом. Команда Мурата Якина абсолютно контролировала ход встречи, не позволяя сопернику близко подходить к своим воротам. Отличился забитым мячом и Шакири. Он оформил свой 31 гол за сборную Швейцарии. Стоит заметить, что швейцарцы на Евро-2024 попали в одну группу с Германией, Венгрией, Шотландией.

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