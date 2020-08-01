Иличич не сможет помочь Аталанте в Лиге чемпионов – лидер команды Малиновского находится в депрессии

Иличич покинул расположение Аталанты и вернулся в Словению из-за депрессии, информирует La Gazzetta dello Sport.

"Нельзя почивать на лаврах": Гасперини ожидает от Аталанты ударного завершения Серии А и уже думает о Лиге чемпионов

Отмечается, что игрок пропустит не только матч против ПСЖ, но и остаток еврокубковой кампании. Гасперини также подтвердил, что не сможет рассчитывать на Иличича.

К слову, Йосип провел 34 поединка в составе Аталанты в текущем сезоне, записав в свой актив 21 гол и 9 ассистов.

Відмовити Динамо, щоб увійти в історію Ліги чемпіонів – важкий шлях Йосіпа Ілічіча, який двічі ледь не завершив кар'єру