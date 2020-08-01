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Иличич не сможет помочь Аталанте в Лиге чемпионов – лидер команды Малиновского находится в депрессии

18:47 - Читати українською
Иличич не сможет помочь Аталанте в Лиге чемпионов – лидер команды Малиновского находится в депрессии
Йосип Иличич / AS

Полузащитник Аталанты Йосип Иличич пропустит противостояние в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

 

Иличич покинул расположение Аталанты и вернулся в Словению из-за депрессии, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Отмечается, что игрок пропустит не только матч против ПСЖ, но и остаток еврокубковой кампании. Гасперини также подтвердил, что не сможет рассчитывать на Иличича.

К слову, Йосип провел 34 поединка в составе Аталанты в текущем сезоне, записав в свой актив 21 гол и 9 ассистов.

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Аталанта Аталанта Йосип Йосип Иличич Лига чемпионов Джан Пьеро Джан Пьеро Гасперини Аталанта - ПСЖ
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