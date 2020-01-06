Иличич эффектным ударом с лета завершил идеальную контратаку Аталанты в матче с Пармой

Словенский атакующий хавбек выдал очередной феерический перфоманс в матче с Пармой.

На 60-й минуте матча против гостей из Эмилии-Романьи словенец красивым ударом завершил идеальную контратаку своей команды. Стоит также отметить результативную передачу Робина Госенса, которая стала для немецкого игрока уже 4 в текущем розыгрыше Серии А.

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Этот гол стал для Иличич 8 в этом чемпионате Италии. Уже через 11 минут один из лидеров Аталанты отличился во второй раз.

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