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Иличич эффектным ударом с лета завершил идеальную контратаку Аталанты в матче с Пармой

6 января 17:49 109 Читати українською
Иличич эффектным ударом с лета завершил идеальную контратаку Аталанты в матче с Пармой
Йосип Иличич / Calciomercato

Словенский атакующий хавбек выдал очередной феерический перфоманс в матче с Пармой.

11’ Алехандро Папу Гомес
34’ Ремо Фройлер
44’ Робин Госенс
60’ Йосип Иличич
71’ Йосип Иличич
 
11’ Алехандро Папу Гомес
34’ Ремо Фройлер
44’ Робин Госенс
60’ Йосип Иличич
71’ Йосип Иличич

На 60-й минуте матча против гостей из Эмилии-Романьи словенец красивым ударом завершил идеальную контратаку своей команды. Стоит также отметить результативную передачу Робина Госенса, которая стала для немецкого игрока уже 4 в текущем розыгрыше Серии А.

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Этот гол стал для Иличич 8 в этом чемпионате Италии. Уже через 11 минут один из лидеров Аталанты отличился во второй раз.

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