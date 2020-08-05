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Иличич хотел завязать с футболом из-за измены жены – партнер Малиновского ответил СМИ одним фото

00:05 - Читати українською
Иличич хотел завязать с футболом из-за измены жены – партнер Малиновского ответил СМИ одним фото
Йосип Иличич / Фото Instagram

Отсутствие Йосипа Иличича в последних матчах Аталанты спровоцировала различные слухи о личной жизни хавбека.

Полузащитник Аталанты Йосип Иличич пропустил последние 6 матчей своей команды, а также не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, из-за депрессии, сообщает Soccer Laduma.

Иличич не сможет помочь Аталанте в Лиге чемпионов – лидер команды Малиновского находится в депрессии

По версии издания, словенец стал свидетелем измены своей жены, что и спровоцировало его подавленное состояние. Из-за этой ситуации 32-летний Йосип размышлял о завершении карьеры.

Однако, после долгого молчания, Иличич опубликовал фото в Instagram вместе со своей возлюбленной. Фотография наталкивает на вывод, что у пары все в порядке.

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Жены футболистов Йосип Йосип Иличич Аталанта Аталанта Италия
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