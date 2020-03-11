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Иличич – о покере в матче с Валенсией: Чем старше я становлюсь, тем лучше играю

11:42 9 Читати українською
Иличич – о покере в матче с Валенсией: Чем старше я становлюсь, тем лучше играю
Йосип Иличич / Getty Images

Атакующий полузащитник Аталанты Йосип Иличич прокомментировал матч с Валенсией, в котором он забил 4 гола.

21’ Кевин Гамейро
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
 
Йосип Иличич 3’
Йосип Иличич 43’
Йосип Иличич 71’
Йосип Иличич 82’
3’ Йосип Иличич
21’ Кевин Гамейро
43’ Йосип Иличич
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
71’ Йосип Иличич
82’ Йосип Иличич

"В эпизоде ​​с назначением первого пенальти я видел, что Диакаби выполнил подкат, которого он не должен был выполнять. Поэтому мне оставалось только сократить дистанцию ​​между нами, чтобы он сфолил. Во втором эпизоде ​​с пенальти я предположил, как мяч отскочит от мокрого газона и попадет Диакаби в руку – он очень широко их развел.

Покер Иличича в видеообзоре матча Валенсия – Аталанта – 3:4

Я думаю о том, что следует делать мне, а не о защитнике, которого я беру на себя. Я не изучаю их. Чем старше я становлюсь, тем лучше играю. Мне весело, я хочу продолжать – мы очень наслаждаемся своим футболом. Жаль, что не было болельщиков, но мы должны развлекать их и приносить в их дома праздник.

Я сказал после первого матча, что Аталанта уже не является сюрпризом. Мы уже несколько лет делаем замечательные вещи, и наша цель – доказать, что мы заслуживаем быть здесь. Хотим стать еще сильнее и наслаждаться каждым мгновением. Нам следует наслаждаться, потому что достичь этого уровня непросто, но мы работали над ним в течение многих лет.

Мы стремимся обыграть всех оппонентов, против которых мы играем. В матче с Валенсией я забил голы, но для меня важнее победить с командой, поскольку игрок без команды ничего не может сделать. Я надеюсь, что Папу Гомес следующий раз получит трофей "Лучший игрок матча", – цитирует Иличича Gazzetta dello Sport.

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Лига чемпионов Валенсия - Аталанта Йосип Иличич Йосип Иличич Аталанта Аталанта
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