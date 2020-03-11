Иличич – о покере в матче с Валенсией: Чем старше я становлюсь, тем лучше играю

Атакующий полузащитник Аталанты Йосип Иличич прокомментировал матч с Валенсией, в котором он забил 4 гола.

"В эпизоде ​​с назначением первого пенальти я видел, что Диакаби выполнил подкат, которого он не должен был выполнять. Поэтому мне оставалось только сократить дистанцию ​​между нами, чтобы он сфолил. Во втором эпизоде ​​с пенальти я предположил, как мяч отскочит от мокрого газона и попадет Диакаби в руку – он очень широко их развел.

Покер Иличича в видеообзоре матча Валенсия – Аталанта – 3:4

Я думаю о том, что следует делать мне, а не о защитнике, которого я беру на себя. Я не изучаю их. Чем старше я становлюсь, тем лучше играю. Мне весело, я хочу продолжать – мы очень наслаждаемся своим футболом. Жаль, что не было болельщиков, но мы должны развлекать их и приносить в их дома праздник.

Я сказал после первого матча, что Аталанта уже не является сюрпризом. Мы уже несколько лет делаем замечательные вещи, и наша цель – доказать, что мы заслуживаем быть здесь. Хотим стать еще сильнее и наслаждаться каждым мгновением. Нам следует наслаждаться, потому что достичь этого уровня непросто, но мы работали над ним в течение многих лет.

Мы стремимся обыграть всех оппонентов, против которых мы играем. В матче с Валенсией я забил голы, но для меня важнее победить с командой, поскольку игрок без команды ничего не может сделать. Я надеюсь, что Папу Гомес следующий раз получит трофей "Лучший игрок матча", – цитирует Иличича Gazzetta dello Sport.

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