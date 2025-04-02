Гасперини точно не станет следующим наставником Ромы – Клаудио Раньери не лгал прессе. Как информируют Il Messaggero и Gazzetta dello Sport, Гасперини намеревался совершить кадровую революцию, на что боссы римского клуба ответили отказом. Джан Пьеро намеревался избавиться от Пауло Дибалы, Леандро Паредеса и Артёма Довбика.

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Сообщается, что сейчас боссы Ромы склоняются к одному из четырёх кандидатов среди Стефано Пиоли, Маурицио Сарри, Винченцо Итальяно и наставника Челси Энцо Марески. Что интересно, двое из этого квартета (Пиоли и Сарри) ранее тренировали Лацио.

По итогам 30 туров Рома занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

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