Жена Икарди Ванда Нара, которая по совместительству является его агентом, начала переговоры с клубами Серии А относительно трансфера своего мужа летом, утверждает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Икарди заявил о желании покинуть ПСЖ, – L'Equipe

Сейчас известны имена двух претендентов на опального нападающего – ими стали Милан и Ювентус. Добавим, что в Италии нападающий выступал в составе Интера и Сампдории. Контракт Мауро с парижанами действует до лета 2024 года.

К слову, форвард провел 26 поединков в составе ПСЖ в текущем сезоне, записав в свой актив 12 голов и 6 ассистов.

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