Еще несколько дней назад супруги Икарди находились на грани развода из-за измены Мауро с аргентинской моделью Чиной Суарес. Однако 28-летний форвард сумел вымолить прощения у жены.

"Жизнь позаботится о шлюхах", – Ванда Нара простила измену Икарди

Несколько дней назад Икарди даже угрожал покинуть ПСЖ, что принесло бы к финансовым потерям для Ванды Нары, которая представляет интересы своего мужа. Аргентинец готов вернуться к полноценным тренировкам с командой, но для этого выдвинул жене несколько требований.

Во-первых, Ванда должна закрыть свои аккаунты в соцсетях, опубликовав напоследок фото с семьей. Это должно положить конец любым спекуляциям. Но такое требование Икарди вряд ли будет удовлетворено, ведь 34-летняя Ванда Нара зарабатывает в Instagram немалые деньги, имея почти 9,5 млн подписчиков.

Также Мауро предлагает, чтобы его жена не занималась больше никакими публичными делами, кроме представления интересов игрока. Еще одно интересное требование – запрет Ванде путешествовать частным самолетом без Икарди, утверждает AS.

Окружение жены игрока уже выразило недовольство таким поведением футболиста. В частности, сестра Ванды Нары считает такие требования неприемлемыми, ведь Икарди сам спровоцировал скандал, изменив жене.

Напомним, в сезоне 2021/22 Икарди забил 3 гола в 11 матчах за ПСЖ.

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