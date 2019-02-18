"Икарди в Ювентус? Никаких шансов", – президент Интера дал резкий ответ о возможном трансфере

Президент Интера Стивен Жанг сообщил, что "нерадзурри" не будут продавать своего лидера Мауро Икарди в Ювентус.

"В бизнесе с Ювентусом никогда не говори "никогда". Но никаких шансов, что туда перейдет Икарди.

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В последнюю неделю мы много говорили, у нас есть много что сказать про эту историю. Мы обсуждаем с Мауро продления контракта.

Но для нас команда всегда важнее отдельных личностей. Летнее трансферное окно будет лучше, чем зимнее", – цитирует Жанга официальный сайт Интера.