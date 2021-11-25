"Икарди сказал мне, что уйдет из футбола, если мы расстанемся. Чина Суарес (модель, с которой изменял Мауро – прим.) – ошибка всей его жизни.

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Я верю в его раскаяние. Я также слепо доверяю Мауро. Я бы никогда не вступила в отношения с мужчиной из-за денег", – цитирует Ванду Нару журналист Николо Скира в своем Twitter.

Напомним, жена Икарди готовила документы для развода, но футболисту удалось извиниться за похождения. Пара поженилась в апреле 2014-го и сейчас воспитывает 5 детей.

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