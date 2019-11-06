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Икарди: Сделаю все возможное, чтобы остаться в ПСЖ

06:30 6 Читати українською
Икарди: Сделаю все возможное, чтобы остаться в ПСЖ
Мауро Икарди / Reuters

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди поделился своими планами относительно продолжения карьеры.

"Я должен показывать свой уровень на поле. Октябрь для нас сложился положительно, но впереди долгий путь, и в ближайшие месяцы я тоже должен себя проявлять.

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В конце сезона посмотрим, останусь ли я в клубе. Я хочу приносить пользу, для этого я и перешел сюда. Выступления за ПСЖ – большая ответственность, это один из сильнейших клубов мира. Для моей карьеры это серьезный шаг. Я сделаю все возможное, чтобы остаться здесь", – подчеркнул Икарди в комментарии RMC Sport.

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Напомним, что сезон 2019/20 аргентинец проводит в ПСЖ на правах аренды из миланского Интера. Чемпионы Франции могут выкупить контракт звездного нападающего за 70 млн евро.

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