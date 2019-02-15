Икарди пропустил тренировку Интера – известна причина

Нападающий Интера Мауро Икарди не тренировался с командой на сегодняшней тренировке.

Об этом сообщил итальянский клуб на своем сайте. По официальной информации у аргентинского форварда воспаление в правом колене, из-за чего футболист занимался с физиотерапевтом.

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Напомним, Икарди недавно был лишен капитанской повязки. Позже аргентинец отказался ехать с командой на матч 1/16 финала Лиги Европы против Рапида.

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К слову, в этом сезоне Икарди сыграл за Интер в 28 матчах во всех турнирах, форвард отметился 15 забитыми голами и отдал 3 результативные передачи.