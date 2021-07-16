Мауро Икарди рассчитывает перебраться в лагерь Ювентуса летом, сообщает Footmercato.

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Об этом 28-летний аргентинец уже разговаривал с наставником туринцев Массимилиано Аллегри, который также не прочь видеть нападающего в своей команде. Мауро разочарован недостатком игрового времени в ПСЖ и хочет реанимировать карьеру в Турине.

Преградой может стать дополнительная выплата в сумме 15 млн евро, которые парижане будут вынуждены заплатить Интеру, если отпустят Икарди обратно в Серию А. Напомним, летом 2020-го ПСЖ заплатил Интеру за аргентинца 50 млн евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Икарди провел 20 матчей и забил 7 голов.

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