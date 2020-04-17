Икарди получил неожиданный вариант продолжения карьеры – на связи звездный тренер

Форвард французского Пари Сен-Жермен Мауро Икарди, права на которого принадлежат миланскому Интеру, может начать новый сезон в чемпионате Испании.

В подписании аргентинца заинтересован мадридский Атлетико, сообщает Tuttosport.

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Наставник "матрасников" Диего Симеоне уже контактировал с женой и агентом 27-летнего нападающего Вандой Нарой. Звездный тренер видит в Икарди замену Диего Косте, который в свою очередь может оказаться в Наполи. Трансфер должен состояться летом. ПСЖ не будет покупать аргентинского форварда из-за напряженных взаимоотношениях с Мбаппе и Неймаром, а в Интере на него не рассчитывают.

В нынешнем сезоне Мауро Икарди провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.

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