Галатасарай и ПСЖ уже подписали документы об аренде 29-летнего аргентинца. Сегодня, 7 сентября, Мауро Икарди со своими агентами вылетит в Турцию. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

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По словам инсайдера, парижане будут платить большую часть зарплаты Икарди, которая составляет около 10 миллионов евро. Сам футболист согласился на переход еще несколько дней назад. Аргентинца не отпугало отсутствие еврокубков – в прошлом сезоне Галатасарай занял всего 13 место в турецкой Суперлиге.

Икарди перебрался в ПСЖ в 2019 году. Сначала французский клуб арендовал его у Интера, а позже выкупил за 50 миллионов евро. В сезоне 2022/23 нападающий не сыграл ни одного матча и не был заявлен на Лигу чемпионов.

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