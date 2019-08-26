Икарди отклонил все предложения и хочет остаться в Интере, – агент форварда

Ванда Нара, которая одновременно является женой и агентом форварда Интера Мауро Икарди, однозначно ответила относительно будущего своего клиента.

"Мауро отказался от трансфера и хочет остаться в Интере. Он верит, что в этом клубе у него есть незавершенные дела. От таких предложений, которые нам поступали, не отказался бы никто. Но Икарди сказал "нет".

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Конте? Думаю, что он хороший человек. Надеюсь, он решит играть с Мауро, поскольку в данный момент тренер его не использует. Это тот выбор, который сделал клуб. Ювентус? Нам не поступали предложения от этого клуба", – цитирует Ванду Mediaset.

Напомним, ранее наставник миланского клуба Антонио Конте заявил, что не рассчитывает на аргентинского форварда в новом сезоне, а сам Мауро был отстранен от тренировок с основной командой.

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