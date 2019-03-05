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Икарди отказывается тренироваться с Интером – известна причина

11:34 137 Читати українською
Икарди отказывается тренироваться с Интером – известна причина
Мауро Икарди / Фото AP

Нападающий Интера Мауро Икарди остается вне игры уже около месяца.

Икарди заявил наставнику Интера Лучано Спаллетти и медицинскому штабу клуба, что не будет тренироваться с командой из-за болей в колене, сообщает Football Italia.

Интер рассматривает возможность обмена Икарди на Лукаку, – Mirror

В клубе ситуацию не комментируют, но ожидается, что в ближайшее время Спаллетти проведет личную встречу с 26-летним нападающим, чтобы обсудить его будущее в миланском клубе.

Напомним, у Икарди возникли споры с клубом о продлении контракта, поэтому аргентинец остался без капитанской повязки.

В текущем сезоне Серии А Мауро провел 20 матчей, в которых отметился 9-ю голами и двумя ассистами.

Жена Икарди плакала на телевидении: Маротта позвонил в прямой эфир, а фанаты Интера сделали жестокое заявление

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Интер Интер Италия Мауро Икарди Мауро Икарди Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
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