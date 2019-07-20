Икарди отказался переходить в Арсенал

Нападающий Интера Мауро Икарди стремится остаться в Серии А и не рассматривает предложения из других чемпионатов.

Мауро Икарди хочет продолжить карьеру в Ювентусе. Ради этого аргентинец отказался переходить в лондонский Арсенал и все еще ждет предложения от туринского клуба.

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В случае согласия Икарди на переход в ряды "канониров" в обратном направлении отправился бы Пьер-Эмерик Обамеянг. Впрочем, в связи с отказом 26-летнего аргентинца на переезд в Англию данный трансфер также не состоится, отмечает Sport Mediaset.

Икарди убежден, что Интер продаст его в Ювентус, поэтому готов ждать до закрытия трансферного окна. Напомним, Антонио Конте отстранил форварда от тренировок с командой и заявил, что у него нет будущего в клубе.

Контракт Икарди с Интером действует еще 2 года.

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