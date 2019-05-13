Икарди останется в Интере на сезон 2019/20 – жена игрока подтвердила информацию

Форвард Интера Мауро Икарди продолжит свои выступления в составе миланского Интера в сезоне 2019/20.

Ванда Нара, которая является женой и одновременно агентом Икарди, заявила, что ее муж останется в Интере на следующий сезон.

Конте согласовал с Интером трехлетний контракт, – La Repubblica

Напомним, весной возник конфликт между футболистом и клубом из-за продолжения контракта и лишения капитанской повязки, но позже стороны примирились, и аргентинец вернулся в состав.

Сегодня, 13 мая, Интер дома принимать будущего представителя Серии В – Кьево. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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