Икарди не покинет ПСЖ, если команду возглавит Почеттино, – TyC Sports
10:37 - Читати українською
Форвард ПСЖ Мауро Икарди стремится поработать с возможным наставником парижан Маурисио Почеттино.
Аргентинец мотивирован сменой тренера и возможным приходом Почеттино и готов бороться за место в стартовом составе.
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По информации TyC Sports, на решение Икарди не повлияют разговоры о его возможном обмене на Пауло Дибалу из Ювентуса.
К слову, Мауро провел всего 5 матчей в составе парижан в текущем сезоне, отметившись 2 голами.
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