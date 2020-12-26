Аргентинец мотивирован сменой тренера и возможным приходом Почеттино и готов бороться за место в стартовом составе.

Почеттино определился с первой звездой, которую запросит в ПСЖ, – Calciomercato

По информации TyC Sports, на решение Икарди не повлияют разговоры о его возможном обмене на Пауло Дибалу из Ювентуса.

К слову, Мауро провел всего 5 матчей в составе парижан в текущем сезоне, отметившись 2 голами.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му