toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - ВАККЕР ШАХТЕР - КОПЕНГАГЕН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Икарди лучше Джеко и Лукаку", – экс-президент Интера Моратти

10:46 42 Читати українською
"Икарди лучше Джеко и Лукаку", – экс-президент Интера Моратти
Мауро Икарди / Reuters

Бывший президент Интера Массимо Моратти считает, что нападающий миланцев Мауро Икарди превосходит Эдина Джеко и Ромелу Лукаку, которые могут заменить аргентинца в составе "нерадзурри".

"Джеко и Лукаку – очень хорошие нападающие. Один из них очень талантливый, второй – сильный физически, но я, как и раньше, уверен, что Икарди лучше их обоих.

Интер требует за Икарди 60 млн евро – форвард может перейти в Ювентус

Проблема Икарди – самая сложная и деликатная из всех, с которыми мне приходилось сталкиваться за время работы в Интере. Меня не интересует его поведение в социальных сетях – я оценивал игроков за их поведение на тренировках и на поле. Если он окажется в Ювентусе, у туринцев будет суперсостав", – цитирует Моратти Football Italia.

В прошлом сезоне 26-летнего Икарди лишили капитанской повязки в Интере, и игрок шесть месяцев не выходил на поле из-за конфликта с клубом. За сезон он провел 37 матчей и забил 17 голов. В услугах Икарди заинтересованы Ювентус и Наполи.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
Лацио определился с ценой за Милинковича-Савича
06:30
214
Теги
Трансферы Италия Эдин Джеко Эдин Джеко Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
59
мин
Нигерия
19:00
Камерун
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук