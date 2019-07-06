"Икарди лучше Джеко и Лукаку", – экс-президент Интера Моратти

Бывший президент Интера Массимо Моратти считает, что нападающий миланцев Мауро Икарди превосходит Эдина Джеко и Ромелу Лукаку, которые могут заменить аргентинца в составе "нерадзурри".

"Джеко и Лукаку – очень хорошие нападающие. Один из них очень талантливый, второй – сильный физически, но я, как и раньше, уверен, что Икарди лучше их обоих.

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Проблема Икарди – самая сложная и деликатная из всех, с которыми мне приходилось сталкиваться за время работы в Интере. Меня не интересует его поведение в социальных сетях – я оценивал игроков за их поведение на тренировках и на поле. Если он окажется в Ювентусе, у туринцев будет суперсостав", – цитирует Моратти Football Italia.

В прошлом сезоне 26-летнего Икарди лишили капитанской повязки в Интере, и игрок шесть месяцев не выходил на поле из-за конфликта с клубом. За сезон он провел 37 матчей и забил 17 голов. В услугах Икарди заинтересованы Ювентус и Наполи.

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