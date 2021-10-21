Похоже, нападающий ПСЖ Мауро Икарди готов на все ради сохранения своей семьи.

Мауро Икарди в буквальном смысле решил доказать своей любимой, что она у него единственная, поэтому аргентинец отписался от всех друзей в Instagram кроме Ванды Нары.

Сексуальная актриса стала причиной разрыва Икарди и Ванды Нары – у нее также трое детей

Стоит отметить, что звезда ПСЖ был подписан более чем 600 пользователей. Напомним, Ванда публично заявила об измене Мауро и бросила аргентинца, вернувшись с детьми в Италию. Икарди пожертвовал тренировками и матчами в ПСЖ и отправился за женой просить прощения.

Пара воспитывает двух дочерей, а также трех сыновей от первого брака Ванды.

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