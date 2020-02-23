Икарди летом может стать игроком Челси

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

Руководство Челси намерено приобрести нападающего ПСЖ Мауро Икарди во время летнего трансферного окна, сообщает Dailystar.

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27-летний аргентинец защищает цвета парижского клуба на правах аренды, а контракт нападающего принадлежит Интеру. ПСЖ имеет возможность первоочередного выкупа Мауро за 70 млн евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Икарди провел 18 матчей, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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