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Икарди летом может стать игроком Челси

16:21 89 Читати українською
Икарди летом может стать игроком Челси
Мауро Икарди / Фото ФК ПСЖ

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

Руководство Челси намерено приобрести нападающего ПСЖ Мауро Икарди во время летнего трансферного окна, сообщает Dailystar.

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27-летний аргентинец защищает цвета парижского клуба на правах аренды, а контракт нападающего принадлежит Интеру. ПСЖ имеет возможность первоочередного выкупа Мауро за 70 млн евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Икарди провел 18 матчей, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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