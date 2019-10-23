Икарди: Я счастлив в ПСЖ

Форвард ПСЖ Мауро Икарди поделился эмоциями от пребывания в лагере парижан.

"Я – новый "Матадор"? У нас в команде уже есть "Матадор", и это Эдинсон Кавани. Я в команде для того, чтобы принести ей пользу и показать, на что я способен.

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Я счастлив в Париже. Посмотрим, что будет в конце сезона", – цитирует Икарди официальный сайт клуба.

Напомним, Икарди со скандалом покинул Интер, побив горшки с руководством клуба, и на правах аренды присоединился к действующему чемпиону Франции. Соглашение между клубами действует до конца сезона.

В текущем сезоне Лиги 1 26-летний аргентинец провел три матча, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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