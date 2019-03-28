Икарди извинился перед партнерами и сыграет против Лацио

Форвард Интера Мауро Икарди решил исчерпать конфликт с клубом и извинился перед партнерами.

Мауро Икарди вернулся в общую группу Интера во время международной паузы. По информации La Gazzetta dello Sport, аргентинец может выйти на поле в матче 29 тура Серии А против Лацио.

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Аргентинец уже 2 дня тренируется с партнерами по основной команде, но дождался тех, кто ездил в свои национальные сборные, чтобы извиниться перед ними в присутствии Спаллетти.

Напомним, Икарди отсутствовал длительное время из-за травмы и конфликта с руководством клуба из-за нового контракта.

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