Похоже, Мауро Икарди, наконец, сможет сосредоточиться на своих обязательствах перед ПСЖ.

Около месяца Ванда Нара не могла решить, простить ли измену своему мужу Мауро Икарди, говорили, что женщина уже готовила документы на развод.

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Португальский форвард все же сумел добиться прощения, сообщает Marca. Как символ завершения конфликта, звездная пара опубликовала совместное горячее фото в Instagram.

Эта история негативно повлияла на количество игрового времени Мауро в ПСЖ, который реже стал появляться на поле в течение последнего месяца.

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