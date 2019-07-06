Икарди и Наингголан не входят в планы Интера, – генеральный директор "нерадзурри" Маротта

Генеральный директор Интера Беппе Маротта подтвердил, что клуб планирует расстаться с форвардом Мауро Икарди и хавбеком Раджой Наингголаном.

"Во всем нужна ясность. Мы ищем людей, которые подойдут нашему проекту. Мы поговорили со всеми, кто вовлечен в процесс, донесли позицию клуба.

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Оба игрока знают ситуацию, но это не значит, что их способности подвергаются сомнению или уменьшаются. Они отличные игроки, талантливые. Но таланты выигрывают матчи, а в чемпионате побеждает команда.

Итак, Икарди и Наингголан не является частью нашего проекта, при всем уважении к ним", – цитирует Маротту Sky Sports.

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