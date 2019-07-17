Икарди готов до последнего ждать предложение Ювентуса

Форвард миланского Интера Мауро Икарди предпочитает переходу в Наполи трансфер в туринский Ювентус.

Аргентинский нападающий установил дедлайн для предложения от "Старой синьоры", сообщает Sportmediaset.

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Икарди будет ждать до 10 августа и пока не будет рассматривать других вариантов трансфера. Если представители Юве не выйдут на 26-летнего форварда, то он может перейти в Наполи.

Эти планы, однако, может сорвать руководство "нерадзурри". Боссы Интера не планируют усиливать состав основного конкурента в борьбе за Скудетто, поэтому готовы предоставить скидку Наполи при покупке Икарди. По информации издания, "партенопейцы" смогут приобрести опального аргентинца за 70 млн евро. Зато туринцам придется выложить за него не менее 80 млн.

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Конфликт Икарди с Интером начался зимой. Сначала стороны не могли прийти к согласию относительно подписания нового контракта. Позже наставник миланцев Антонио Конте заявил, что форвард не входит в его планы.