Украинский форвард испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля традиционно призвал не забывать тех, кто положил свою жизнь за независимость нашего государства.

"Их жизни вошли в историю, их жертвы не были напрасны. Сегодня мы чествуем Героев Небесной Сотни, но помним об их подвиге каждый день.

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8 лет украинцы продолжают борьбу за независимость, право свободного выбора, свободу и европейские ценности. Очевидно, что финальная фаза боя уже началась, и мы обязательно победим. Ибо за нами правда, добро, сильная армия и Герои на небе.

Вечная память павшим за независимость! Слава Украине! Героям Слава!" – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.

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