Месяц назад Албания проиграла в Праге со счётом 0:2 в матче Лиги наций. Но для команды Силвиньо эта встреча запомнилась не только результатом, но и событиями на трибунах. За одними из ворот чешские фанаты вывесили сербские флаги рядом с перевёрнутыми албанскими флагами. Теперь албанцы в домашнем для себя матче намерены отомстить Чехии за эту провокацию.

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"В Албании все были ошеломлены, когда увидели эти флаги. Благодаря этому билеты на матч с Чехией были распроданы за месяц до матча. Это будет ад! Если мы забьем первый гол, чешские футболисты почувствуют огромное давление, которого они никогда в своей карьере не испытывали. Все в Албании хотят возглавить таблицу, что в сочетании с просербскими баннерами в Праге усиливает желание отомстить. Даже у игроков мотивации больше, чем в классическом футбольном матче", – отметил местный журналист Клаудио Ндрека из газеты Sport Ekspres. Однако, согласно порталу iSport.cz, те чешские болельщики, которые отличились этой провокацией, не собираются лететь в Тирану.

Ожидается, что в Албании сборную Чехии будут поддерживать около 400 болельщиков. "Это будет стандартная поездка, мы не боимся никаких рисков", – сообщил ответственный за выезд гостевых фанатов Владимир Павлик.

Тем не менее, албанцы действительно серьезно готовятся к матчу. На эту встречу также приедут болельщики из Косово.

Матч Албания – Чехия будет сыгран 16 ноября. Через три дня команда Силвиньо примет на своём поле сборную Украины.

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