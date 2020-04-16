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"Их заставили": Джеррард раскритиковал боссов лиги за давление на шотландские клубы

16:34 21 Читати українською
"Их заставили": Джеррард раскритиковал боссов лиги за давление на шотландские клубы
Стивен Джеррард / Reuters

Наставник шотландского Рейнджерс Стивен Джеррард требует провести расследование относительно голосования клубов за досрочное завершение сезона в низших дивизионах.

"Клубы были попросту загнаны в угол, им не оставили иного выхода.

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Я призываю провести расследование действий руководства лиги", – цитирует английского тренера Sky Sports.

По мнению Джеррарда, футбольные чиновники оказывали давление на представителей Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 с требованием досрочно завершить сезон 2019/20. Это решение может спровоцировать аналогичный выход и для Премьер-лиги, где пока пытались достичь консенсуса.

Рейнджерс Джеррарда, аутсайдер Хартс и еще один клуб высшего дивизиона не согласны досрочно завершить сезон, но теперь Шотландская профессиональная футбольная ассоциация может решиться принять идею большинством голосов клубов лиги.

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Мир Рейнджерс Рейнджерс Шотландия Стивен Джеррард Стивен Джеррард
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