"В первом матче в Мадриде Реал возил Шахтер так, что "горняки" не видели берега, как говорят. Очень уверенно выглядели "сливочные". Два быстрых гола хозяев тому подтверждение.

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Потом наши немного пришли в себя, но могли пропустить гораздо больше. Хорошо, что удалось забить красивый гол Зубкову – это придало Шахтеру уверенность.

На мой взгляд, сегодня Реал Мадрид будет нацелен на победу. Очередными тремя баллами коллектив Карло Анчелотти обеспечит себе выход из первого места из группы и закроет все вопросы. Не думаю, что испанцы будут проводить какую-нибудь серьезную ротацию накануне Эль Класико. Для них эта игра безусловно важна.

Кардинально ситуация не изменится на поле, если сравнивать с первым матчем. У Шахтера было больше времени на отдых из-за перенесенного матча против ФК Львов. Возможно, подготовятся гораздо лучше. Все же, предполагаю сложное начало игры для "горняков", как и в прошлый раз", – цитирует Цыганыка РБ .