Председатель Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич прокомментировал бурную реакцию в России по поводу экипировки сборной Украины, в которой она будет выступать на Евро-2020.

"Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим "экспертам" лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и без гимна. А их наглые требования насчет контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать.

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Я полностью согласен с президентом УАФ Андреем Павелко, который сказал, представляя новую форму, силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут биться за всю Украину от Симферополя и Севастополя до Киева, от Донецка и Луганска – до Ужгорода", – поделился Маркевич в комментарии meta-ratings.

Напомним, сегодня, 6 июня, состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", на котором есть надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также изображена карта Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. Форму выпустили специально к Евро-2020. В России уже возмутились новым дизайном, поскольку он "выражает политическую позицию".

Сам чемпионат Европы начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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