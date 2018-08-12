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Игуаин забил первый гол за Милан в матче против Реала, за который выступал на протяжении 6,5 лет

11 августа 22:43 134 Читати українською
Игуаин забил первый гол за Милан в матче против Реала, за который выступал на протяжении 6,5 лет
Гонсало Игуаин / ФК Милан

Форвард Милана Гонсало Игуаин забил свой первый гол за новый клуб и сделал это в поединке против своей бывшей команды Реала в Кубке Сантьяго Бернабеу.

Гонсало Игуаин забил свой дебютный гол за Милан. Причем "Пипита" поразил ворота Реала – своей бывшей команды, за которую выступал с 2007 по 2013 годы, пока не перешел в Наполи.

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Аргентинец принял мяч за пределами штрафной и поразил ворота Кейлора Наваса.

Напомним, Игуаин перешел в Милан из Ювентуса на правах аренды с правом выкупа.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Милан Милан Мир Видеоновости Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
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