Игуаин забил первый гол за Милан в матче против Реала, за который выступал на протяжении 6,5 лет

Испания — 11 авг 909
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Реал – Милан: Лопетеги представляет свой план на родном Сантьяго Бернабеу, или Что с Луниным
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"Хуже, чем Дзадза на Евро": Погба порвал даже партнеров своим странным пенальти на старте АПЛ после спора с СанчесомАнглия — 11 авг 791
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Фред отметился ужасным поступком в первом матче за Манчестер Юнайтед в АПЛ – чистое удаление?Англия — 11 авг 1781
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"Даем 100 миллионов за игрока": почему Манчестер Юнайтед провалил трансферный дедлайнАнглия — 10 авг 803
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Кто такой Владислав Супряга, и почему Динамо его подписало за баснословные деньгиУкраина — 10 авг 4018
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