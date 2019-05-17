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Игуаин вернется в Ювентус

17 мая 08:00 325 Читати українською
Игуаин вернется в Ювентус
Гонсало Игуаин / Reuters

Челси не хочет выкупать контракт аргентинского форварда Гонсало Игуаина.

Нападающий,который играет в аренде за лондонский клуб, вернется в Ювентус, информирует Daily Mail.

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Туринцы не горят желанием возвращать аргентинца, который имеет солидный контракт. Впрочем, и Челси не хочет оставлять Игуаина у себя, несмотря на запрет регистрировать новых игроков от ФИФА.

В 15-ти матчах за "синих" форвард забил 5 голов.

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